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Uyuşturucu Çetesi Çökertildi: 184 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
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Uyuşturucu çetesi çökertildi: 184 kilogram eroin ele geçirildi

UYUŞTURUCU ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ: 184 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonla uyuşturucu madde ticareti, nakli ve organizasyonu yapan çete çökertildi.

Tarih : 19 Mart 2018, 14:00
Puan Ver : Uyuşturucu Çetesi Çökertildi: 184 Kilogram Eroin Ele Geçirildi(6/10)2

Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonla uyuşturucu madde ticareti, nakli ve organizasyonu yapan çete çökertildi. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

184 KİLOGRAM EROİN VE 769 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılı içerisinde farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 184 kilogram eroin ve 769 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 KİŞİLİK ÇETE TESPİT EDİLDİ

Yakalanan uyuşturucu maddelerin nereden temin edildiği hakkında soruşturma başlatan polis, 6 aylık takibin ardından, 10 kişilik çeteyi tespit etti. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla 8 kişi yakalandı. 2 kişi İstanbul'da adliyeye sevk edilirken, 6 kişi ise Kocaeli Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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