Brezilya'nın karnavallarıyla ünlü kenti Rio de Janerio'da, uyuşturucu çeteleri, 'Pop'un Kralı' ABD'li şarkıcı Michael Jackson'ın kentte bulunan heykelinin omzuna yarı otomatik suikast tüfeği astı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

​Fotoğrafın 'haydutlar' tarafından çekildiğini söyleyen polis, şüphelilerin tespit edildiğini ve yakalanmaları için yakında operasyon başlatılacağını duyurdu. Sputnik'in haberine göre, fotoğraf, Rio'nun, uyuşturucu çetelerinin kontrolünde olan 'favela'lardan (Rio'da uyuşturucu çetelerinin kontrolünde olan gecekondu mahallelerinin genel adı) biri olan Santa Marta'da çekildi.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN HEYKELİ DİKİLDİ

Jackson, 1996 yılında 'They Don't Care About Us' adlı şarkısının klibini burada çekmiş, heykel, ölümünden bir yıl sonra, 2010 yılında sanatçının anısına konulmuştu.

SUÇ VE ŞİDDET OLAYLARININ YÜKSEK OLDUĞU BİR BÖLGE

Favelalar, 2010 yılına kadar yüksek suç ve şiddet oranlarıyla ve polisin giremediği dar sokaklarıyla biliniyordu Daha sonra Rio polisi, bölgelerin kontrolünü yeniden ele geçirmek ve bölgeyi suç çetelerinin elinden alıp turistik hale getirmek üzere bir dizi politika geliştirmişti. 2016 Rio Olimpiyatları öncesinde, favelaların kontrolü yeniden çetelerin eline geçmişti.

Kaynak: haberinburada