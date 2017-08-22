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UYUŞTURUCU BASKINI YAPAN POLİSE TRUMP KAFASI SÜRPRİZİ!


Uyuşturucu baskını yapan polise Trump kafası sürprizi!
Tarih : 22 Ağustos 2017, 19:50
Puan Ver : Uyuşturucu Baskını Yapan Polise Trump Kafası Sürprizi!(7/10)3

Almanya'nın Osnabrück şehrinde Donald Trump'ın kafası şeklinde 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

HOLLANDA'DAN GETİRİLMİŞ

Almanya'nın kuzeyinde, Hollanda sınırına yakın bir kent olan Osnabrück'te rutin araç kontrolü yapan polis, şüphelendikleri bir aracı incelemeye aldı.

Detaylı aramada, araç içinde 5 bin adet "ABD Başkanı Donald Trump'ın kafası" şeklinde ecstasy hap bulundu.

ÖN TARAFINDA YÜZÜ, ARKASINDA İSMİ

Hapların Hollanda'dan Almanya'nın Hannover şehrine götürülmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Trump'ın kafa yapısının kalıp olarak kullanıldığı hapların ön yüzünde ABD Başkanı'nın yüzünün çizili olduğu, arkasına ise isminin yazıldığı görüldü.

DEĞERİ 46 BİN DOLAR

Polisin fotoğraflarını da paylaştığı hapların piyasa değerinin yaklaşık 46 bin dolar olduğu açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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