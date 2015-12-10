Dünyanın en ünlü uyuşturucu baronu olan ‘Bücür' lakaplı Meksikalı Joaquin Guzman IŞİD'e savaş açtı.



Son olarak Meksika'da tutulduğu yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışıyla gündeme gelen Guzman, lideri olduğu Sinaloa kartelinin uyuşturucu sevkiyatını bozan ve işlerini engelleyen IŞİD'e karşı bir tehdit mesajı yayınladı.







Sputnik'in haberine göre Cartel blog'da yayınlanan mesajda Guzman, IŞİD'i ‘Operasyonlarımı bozmaya devam ederseniz tanrınız adamlarımın size uygulayacakları gerçek şiddetten kendinizi kurtaramayacaksınız” sözleriyle uyardı.



