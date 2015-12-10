O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

uyuşturucu baronu ışid'e savaş açtı

UYUŞTURUCU BARONU IŞİD'E SAVAŞ AÇTI

Dünyanın en ünlü uyuşturucu baronu olan ‘Bücür' lakaplı Meksikalı Joaquin Guzman IŞİD'e savaş açtı.

Tarih : 10 Aralık 2015, 14:23
Puan Ver : Uyuşturucu Baronu Işid'e Savaş Açtı(5/10)2


Son olarak Meksika'da tutulduğu yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışıyla gündeme gelen Guzman, lideri olduğu Sinaloa kartelinin uyuşturucu sevkiyatını bozan ve işlerini engelleyen IŞİD'e karşı bir tehdit mesajı yayınladı.



Sputnik'in haberine göre Cartel blog'da yayınlanan mesajda Guzman, IŞİD'i ‘Operasyonlarımı bozmaya devam ederseniz tanrınız adamlarımın size uygulayacakları gerçek şiddetten kendinizi kurtaramayacaksınız” sözleriyle uyardı.

 








Etiketler: Uyuşturucu  Baronu  Işid  E  Savaş  Açtı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER