

Ankara'da faaliyet gösteren bir uyuşturucu örgütünün lideri olan ve adı çok sayıda organize suça karışan Arif Ötleş, dün, hükümlü bulunduğu Kocaeli F Tipi Kandıra cezaevi'nden, tedavi amacıyla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada kaldığı birinci kattaki polikliniğin penceresinden aşağı atladığı belirtilen Ötleş, kendisini bekleyen grup ile kaçmaya çalışırken, Jandarma ile çatışmaya girdi.











Jandarmayla çatıştılar



Çatışmada iki jandarma personelinin yaralandığı belirtildi. Ötleş ve beraberindekilerin iki araç ve bir motosikletle olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi. Bunun üzerine takibe başlayan güvenlik görevlilerinin Ötleş'i kaçıran üç kişiyi yakaladığı belirtildi. Yakalanamayan Ötleş'i arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.







Ötleş, organize suçlar ve uyuşturucu örgütü liderliği yapmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan Ötleş, Ekim 2013'te de Sincan L Tipi cezaevinde kalırken yine hastaneye gittiğinde kaçma girişiminde bulunmuştu.