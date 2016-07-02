UYUŞTURUCU BARONU HASTANEDEN FİRAR ETTİ
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde hükümlü bulunan uyuşturucu örgütü lideri Arif Ötleş, tedavi amacıyla getirildiği hastanede silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. Çıkan çatışmada iki jandarma personeli yaralandı
Ankara'da faaliyet gösteren bir uyuşturucu örgütünün lideri olan ve adı çok sayıda organize suça karışan Arif Ötleş, dün, hükümlü bulunduğu Kocaeli F Tipi Kandıra cezaevi'nden, tedavi amacıyla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada kaldığı birinci kattaki polikliniğin penceresinden aşağı atladığı belirtilen Ötleş, kendisini bekleyen grup ile kaçmaya çalışırken, Jandarma ile çatışmaya girdi.
Jandarmayla çatıştılar
Çatışmada iki jandarma personelinin yaralandığı belirtildi. Ötleş ve beraberindekilerin iki araç ve bir motosikletle olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi. Bunun üzerine takibe başlayan güvenlik görevlilerinin Ötleş'i kaçıran üç kişiyi yakaladığı belirtildi. Yakalanamayan Ötleş'i arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
Ötleş, organize suçlar ve uyuşturucu örgütü liderliği yapmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan Ötleş, Ekim 2013'te de Sincan L Tipi cezaevinde kalırken yine hastaneye gittiğinde kaçma girişiminde bulunmuştu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar