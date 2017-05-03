Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

uyuşturucu bağımlısı 10 bin kişi hayatını geri kazandı

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI 10 BİN KİŞİ HAYATINI GERİ KAZANDI

Kurtuluş Vakfı, uyuşturucu, uyarıcı ve alkol bağımlılarına Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nın eteklerinde, destek ve ilaçsız rehberlik eğitimi veriyor

Tarih : 03 Mayıs 2017, 16:54
Puan Ver : Uyuşturucu Bağımlısı 10 Bin Kişi Hayatını Geri Kazandı(8/10)10


Narconon Programı Güney Avrupa sorumlusu Giovanni Citterio, programla şimdiye kadar 10 binden fazla kişinin hayatını geri kazandığını söyledi.



Kurtuluş Vakfı, uyuşturucu, uyarıcı ve alkol bağımlılarına Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nın eteklerinde, destek ve ilaçsız rehberlik eğitimi veriyor. Türkiye'de 4 yıldır süren eğitim ve rehberlik programında, madde bağımlısı gençlere hiç ilaç kullandırılmadan 3-4 aylık bir rehabilitasyon süreci gerçekleştiriliyor.



Programın Güney Avrupa Sorumlusu İtalyan Giovanni Citterio, Edremit'te bulunan Kurtuluş Vakfı'ndaki çalışmaları inceledi. Vakıftaki programı denetleyen Citterio, 1982 yılında uyuşturucu bağımlılığından program sayesinde kurtulduğunu söyledi. Program ile 1982 yılında tanıştığını belirten Citterio, "Uyuşturucu bağımlısı ve toplumun reddettiği bir insan olarak biliniyordum. Program ile hayatımı kurtarmakla kalmayıp başka insanlara da yardım edebileceğimi anladım. Programı bitirdikten sonra da eğitici olarak kalmaya karar verdim. Orada eşimle de tanıştım ve beraber bu işin bizim hayatımızın amacı olduğuna karar vererek bir Narconon merkezi açtık. Daha sonra bir merkez daha derken bu noktaya geldik. Şimdi İtalya'da 6, Türkiye'de 1, Kahire'de 1, Makedonya'da 1 merkezimiz var" dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Uyuşturucu  Bağımlısı  10  Bin  Kişi  Hayatını  Geri  Kazandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER