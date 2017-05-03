

Narconon Programı Güney Avrupa sorumlusu Giovanni Citterio, programla şimdiye kadar 10 binden fazla kişinin hayatını geri kazandığını söyledi.



Kurtuluş Vakfı, uyuşturucu, uyarıcı ve alkol bağımlılarına Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nın eteklerinde, destek ve ilaçsız rehberlik eğitimi veriyor. Türkiye'de 4 yıldır süren eğitim ve rehberlik programında, madde bağımlısı gençlere hiç ilaç kullandırılmadan 3-4 aylık bir rehabilitasyon süreci gerçekleştiriliyor.



Programın Güney Avrupa Sorumlusu İtalyan Giovanni Citterio, Edremit'te bulunan Kurtuluş Vakfı'ndaki çalışmaları inceledi. Vakıftaki programı denetleyen Citterio, 1982 yılında uyuşturucu bağımlılığından program sayesinde kurtulduğunu söyledi. Program ile 1982 yılında tanıştığını belirten Citterio, "Uyuşturucu bağımlısı ve toplumun reddettiği bir insan olarak biliniyordum. Program ile hayatımı kurtarmakla kalmayıp başka insanlara da yardım edebileceğimi anladım. Programı bitirdikten sonra da eğitici olarak kalmaya karar verdim. Orada eşimle de tanıştım ve beraber bu işin bizim hayatımızın amacı olduğuna karar vererek bir Narconon merkezi açtık. Daha sonra bir merkez daha derken bu noktaya geldik. Şimdi İtalya'da 6, Türkiye'de 1, Kahire'de 1, Makedonya'da 1 merkezimiz var" dedi.







kaynak:habertürk