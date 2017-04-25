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uyurken satırla başına vurduğu eşi hastanede öldü

UYURKEN SATIRLA BAŞINA VURDUĞU EŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Şanlıurfa'da, uykusunda eşi tarafından başına satırla vurularak komalık edilen 60 yaşındaki Necmiye Gürses, hastanede yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini yitirdi.

Tarih : 25 Nisan 2017, 15:47
Puan Ver : Uyurken Satırla Başına Vurduğu Eşi Hastanede Öldü(6/10)6


Geçen 10 Mart günü 63 yaşındaki Halil Adil Gürses, bilinmeyen nedenle tartıştığı 35 yıllık eşi Necmiye Gürses'i uyurken satırla başına vurarak yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın ambulansla hastaneye götürülürken, gözaltına alınan koca sorgulamasının ardından tutuklandı. Ağır yaralı Necmiye Gürses ise tedavisinin sürdüğü yoğun bakım ünitesinde bu sabah yaşamını yitirdi. Gürses'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.



 



kaynak:milliyet








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