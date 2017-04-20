Psikiyatrist Psikoterapist Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, birçok kişinin uykuya dalış döneminde sanki yataktan düşecekmiş gibi bir his yaşayıp, irkildiğini söyledi. Üney, "Esasen bu olay doğal durumlarda olabildiği gibi bazı psikolojik ya da psikiyatrik durumlarda da gözükebilmektedir.



Bu olay birçok kişi tarafından dehşet veya korku hissi olarak algılanır" dedi. Psikiyatrist Psikoterapist Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, uykuya dalarken ki düşecekmiş hissinin 7 sık nedeni olduğunu belirterek, şunları söyledi:



UYKU DÖNEMLERİ ARASINDAKİ GEÇİŞ: Uykumuz birbirini takip eden iki ayrı dönemden oluşmaktadır. Nonrem ve rem dönemleri denen bu dönemler; gece boyunca 6-7 kez oluşur. Nonrem dönemi uykumuzun yüzde 75'ini kapsar. Bu dönemde, kalp atışımız ve soluk alıp vermemiz azalır.



Kaslarımız gevşer. Diğer dönem olan rem döneminde ise beynimizin çalışması hızlanır, göz kaslarının çalışma hızı artar, vücut kaslarımız oldukça derin gevşerken kalp atış hızımız artar. Rüyaları bu dönemde görürüz. İşte bu iki dönemin geçişi sırasında vücut kaslarının aşırı gevşemesi nedeniyle düşme hissini yaşayabiliriz.







kaynak:sabah