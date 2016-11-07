UYKUSUZLUĞU ÖNLEMENİN YOLLARI!
Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD)'nin yönetimindeki hekimler, uyku üzerine toplumda yaygın olarak bilinen ezberleri bozan açıklamalar yaptı
Antalya'da “17. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi” dolayısıyla bir basın toplantısı yapan Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD)'nin yönetimindeki hekimler, uyku üzerine toplumda yaygın olarak bilinen ezberleri bozan açıklamalar yaptı.
Dernek olarak, Türkiye çapında daha önce 6 bine yakın kişi üzerinde yaptıkları araştırma sonuçlarını da paylaşan hekimler, insan yaşamının üçte birinin geçtiği uykunun öneminin ne derece arka plana itildiği ve buna karşılık faturasının ne boyutlara ulaştığını ortaya koydu.
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