UYKUSU KAÇAN KİŞİ İLK OLARAK BAKIN NE YAPIYOR!
İdeal kiloya sahip olmak isteyenlerin uyku kalitesine dikkat etmesi gerekiyor.
Prof. Dr. O. Oğuz Erdinç, uyku ile bağışıklık sistemi ve iştah arasında yakın bir ilişki olduğunu belirterek, "Uykusu kaçan kişinin hemen buzdolabına yönelmesi bu şekilde kolayca açıklanabilir" diyor. Prof. Dr. Erdinç, şöyle devam ediyor:
"Uyku tokluk hormonu olarak bilinen leptin salgılanmasına neden olarak iştahı kapatırken, uykusuzluk açlık hissi veren ghrelin isimli hormonun salgılanmasını artırır. Yeterli uyku belleğimizi güçlendirir, fiziksel ve zihinsel olarak enerjik hissettirir, tansiyon, damar tıkanıklığı, şeker hastalığına yakalanma şansını azaltır, obeziteyi engeller."
kaynak:sabah
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