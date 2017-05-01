

Ortopedik rahatsızlıklar içinde milyonda bir olarak görülen ve Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 vaka tespit edilen malign (kötü huylu) yumuşak doku ve kemik tümörleri, nedeni tam olarak bilinmese de en çok genetik faktörlerin etkisi ile ortaya çıkıyor. Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, kemik tümörlerinin nedenleri ve hangi belirtilerin kemik tümörü kaynaklı olabileceği hakkında bilgi verdi...







KEMİK SAĞLIĞININ TEMELİNDE YOĞUNLUĞU GELİR



Kemikteki kalsiyum minerali miktarına bağlı olan kemik yoğunluğu, 20-30 yaş aralığında en üst düzeye ulaşır. Bu yaş aralığından sonra yavaş yavaş kemik yoğunluğunda azalma başlar. En hızlı kayıp, kadınlarda menopoz evresinde olmaktadır. 35 yaşından sonra kemik yoğunluğunun korunmasında, aktivite ve düzgün beslenme çok önemlidir. Kemik sorunlarının en önemli nedenleri arasında; gençlerde spor yaralanmaları, yanlış beslenme ve fiziksel aktivite azlığıdır. İleriki yaşlarda görülen osteoporoz, osteomalazi gibi hastalıklarda yaygın kemik ağrıları olur. Bu evrede görülen ağrı, kemik tümörü veya metastazının erken tanısında güçlük yaratabilir. Belirti vermeyen iyi huylu kemik tümörleri, çocukluk ve gençlik dönemlerinde farklı nedenlerle çekilen röntgenlerde tesadüfen tespit edilebilir.







kaynak:sabah