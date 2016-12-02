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uykuda öğrenebileceğiniz 5 şaşırtıcı yetenek

UYKUDA ÖĞRENEBİLECEĞİNİZ 5 ŞAŞIRTICI YETENEK

Uyku sırasında öğrenme kabiliyetlerinizin durmadığını biliyor muydunuz? İşte sadece uyuyarak kazanabileceğiniz 5 şaşırtıcı yetenek;

Tarih : 02 Aralık 2016, 15:44
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Sanılanın aksine uyku, yeni bir şeyler öğrenmek için oldukça verimli kullanılan bir zaman. Yeni bir dil öğrenmek Fikir olarak mantıksız gelse de uyurken yeni bir dil öğrenmek mümkün. Zürih ve Fribourg Üniversiteleri'nde yapılan araştırmalar, yeni öğrenilen yabancı kelimelerin uykuda pekiştiğini ortaya koydu. Uzmanlar, uyku sırasında kulaklıkla dinlenen yabancı kelimelerin de dil öğrenmeyi pekiştirdiğini belirledi. Yeni bir enstrüman çalmayı öğrenmek Enstrüman çalmak için yıllarca çalışıp uzun mesailer harcanmasına gerek yok.



Bu yeteneğin geliştirilmesi için biraz uyku yeterli.ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda; enstrüman yardımıyla bir şarkı çalmayı öğrenen kişilerin, uykularında bu eylemi tekrarladığı ortaya çıkarılırken, bu durumun öğrenme becerisini geliştirdiği belirlendi. Yeni bilgiler öğrenmek Uyku, anıları pekiştirmenin yanı sıra, yeni bilgiler de öğrenebilmeyi sağlıyor. Uyku öncesinde alınan bilgiler, uykuyla birlikte kalıcı hale gelebiliyor.



Sigarayı bırakmaya yardımcı olur İsrail'deki Weizmann Enstitüsü'nden uzmanlar, koku kullanımının uykuda pekiştiği bilgisinden yola çıkarak, denekleri uyku öncesi sigara ve çürümüş yumurta gibi kokulara maruz bırakmış ve uyandıklarında hareketlerini gözlemlemiş. Sonucunda ise, deneyde yer alan ve sigara kullanan kişilerin yüzde 30'unun sabah sigara içmekten vazgeçtiği belirlenmiş. Hafızayı güçlendirir İsim unutmak ve yüzleri hatırlayamamak gibi sorunlara çözüm de yine uykudan geçiyor. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, insanların uyku ardından hatırlayabilme kabiliyetlerinin yüzde 12 oranında arttığını ortaya koydu.



 



kaynak:sonhaber








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