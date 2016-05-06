UYKU SORUNUNA DOĞAL ÇÖZÜM!
Uyku sorunu olan kişilere doğal olan bir yöntem tavsiye edildi. Uyku probleminize etkili çözüm bir muz, bir tencere, biraz su... Tüm bu malzemeler kaynatıldıktan sonra demlenir ve içilir...
Uykusuz gecelerde hayatınızı kurtaracak, kolayca uyumanızı sağlayacak, basit, zararsız ve etkili bir formül var.
İhtiyacınız olanlar, bir muz, bir tencere, biraz su, bir de isterseniz bir tutam tarçın.
Uykusuzluğa veda ettiren tarif için önce tencerede suyu kaynatıyoruz. Sonra muzu, uçlarını kesip, kabuklarıyla birlikte tencereye yerleştiriyoruz. 10 dakika kadar demlenmesini bekliyoruz. Demlendikten sonra bir fincana güzelce süzüyoruz. İsterseniz bu aşamada bir tutam tarçın da şahane oluyor. Ve afiyet olsun. Bu çayı içtikten sonra bir saat içinde uyumak garanti.
ORGANİK MUZ KULLANIN
Muz, özellikle de kabukları, magnezyum ve potasyum açısından çok zengin bir meyve.
Magnezyum uyku bozukluklarının tedavisinde çok etkili bir madde. Potasyumla bir araya geldiğinde ise kasların gevşemesini sağlıyor.
Dolayısıyla uyku için muhteşem bir yardımcı oluyor. Öte yandan bu çay için mümkünse organik muz kullanın. Organik muz bulamıyorsanız da muzunuzu sıcak suya atmadan önce çok iyi temizleyin. Zira muzu kabuğuyla birlikte kaynattığınız için, kabukta birikmiş olabilecek zararlı maddelerin suya geçme ihtimali var.
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