Dr. Ayşe Sezim Şafak, uyku ilaçlarının apnelerin sıklık ve süresini artırabilmekte olduğunu ve hekim kontrolünde alınması gerekir dedi.



Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sezim Şafak, "Uyku ilaçları apnelerin sıklık ve süresini artırabilmektedir. Bu nedenle uyku ilaçlarına ihtiyaç duyuluyorsa mutlaka hekim kontrolünde alınmalıdır" dedi.







Dr. Ayşe Sezim Şafak, gece uykusu boyunca hastanın beyin dalgalarının, göz hareketlerinin, solunum ve kalp faaliyetlerinin, kanındaki oksijen yüzdesinin ve kas aktivitesinin kaydedilmesiyle, horlama, nefes durması, uyku kalitesi, kalp ritim bozuklukları ve diğer uykuyla ilişkili bozuklukların tanısının konulabileceğini söyledi.







Şafak, "Kayıtlar incelenerek hastanın uykudaki horlama, nefes durması, uyku kalitesi, kalp ritim bozuklukları ve diğer uykuyla ilişkili bozuklukların tanısı konabilmektedir" dedi.