Çocuk Doktoru Özgür Gel, kış döneminden bahar dönemine geçiş sürecinin yaşandığı bu dönemlerde anne babaların çocukları üzerindeki dikkatlerini daha da yoğunlaştırmasını istedi.



Çocuk Doktoru Özgür Gel, kış döneminden bahar dönemine geçiş sürecinin yaşandığı bu dönemlerde anne babaların çocukları üzerindeki dikkatlerini daha da yoğunlaştırmasını istedi.



Dr. Özgür Gel, sadece yetişkinlerin değil çocukların da depresyona girdiğini bunun belli dönemlerde daha fazla görüldüğünü kaydederek "Çocukların uyku ve yeme içme düzenini kontrol edin" dedi.







kaynak:sabah