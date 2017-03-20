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uyku düzensizliği en önemli belirtilerden biri

UYKU DÜZENSİZLİĞİ EN ÖNEMLİ BELİRTİLERDEN BİRİ

Çocuk Doktoru Özgür Gel, kış döneminden bahar dönemine geçiş sürecinin yaşandığı bu dönemlerde anne babaların çocukları üzerindeki dikkatlerini daha da yoğunlaştırmasını istedi.

Tarih : 20 Mart 2017, 12:04
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Çocuk Doktoru Özgür Gel, kış döneminden bahar dönemine geçiş sürecinin yaşandığı bu dönemlerde anne babaların çocukları üzerindeki dikkatlerini daha da yoğunlaştırmasını istedi.



Dr. Özgür Gel, sadece yetişkinlerin değil çocukların da depresyona girdiğini bunun belli dönemlerde daha fazla görüldüğünü kaydederek "Çocukların uyku ve yeme içme düzenini kontrol edin" dedi.



 



kaynak:sabah








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