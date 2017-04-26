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uyku bozukluğu ciddi hastalıkları tetikleyebiliyor

UYKU BOZUKLUĞU CİDDİ HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİYOR

Prof. Dr. Serhat Fındık, uykunun rutin yaşamda enerji depolayarak güne daha dinç başlayabilmenin kuşkusuz en önemli faktörlerinden biri olduğunu söyledi.

Tarih : 26 Nisan 2017, 11:42
Puan Ver : Uyku Bozukluğu Ciddi Hastalıkları Tetikleyebiliyor(9/10)9


Sağlıklı bir yaşam için kaliteli ve saatlerine özen gösterilen bir uyku düzeni büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yetişkin bir insanın günde en az 6 ile 8 saat arası uyuması gerekirken bu süre kısaltılmak zorunda kalındığında istenmeyen sorunlar ile karşı karşıya kalınabildiğini, özellikle aktif çalışma hayatına sahip kişilerde uykusuzluk sonucu ortaya çıkan halsizlik, dalgınlık, konsantrasyon bozukluğu gibi durumlar kişinin zamanla sinirli bir ruh haline bürünmesine neden olabildiğini kaydetti. Prof. Dr. Serhat Fındık, uyku bozukluğu ve uyku apnesi hakkında detaylı bilgi verdi.



"UYKU APNESİ KADINLARA ORANLA ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"



Uyku apnesi, ilerleyen yaşlardan itibaren daha sık görüldüğünün altını çizen Fındık, "Kadınlara oranla, erkeklerde daha sık rastlanılan hastalık, geniz eti, bademcik sorunu yaşayan ve ileri boyutta bademcik enfeksiyonu geçiren çocuklarda da oldukça sık görülmektedir. En önemli risk faktörlerinden biri de şişmanlıktır. Genel olarak; kısa boylu, boynu kısa, şişman ve belirgin gıdı gibi özellikleri taşıması kişiyi hastalığın en büyük adayı yapabilir. Ancak zayıf insanlarda da görülebileceği unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.



 



kaynak:sabah








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