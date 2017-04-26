

Sağlıklı bir yaşam için kaliteli ve saatlerine özen gösterilen bir uyku düzeni büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yetişkin bir insanın günde en az 6 ile 8 saat arası uyuması gerekirken bu süre kısaltılmak zorunda kalındığında istenmeyen sorunlar ile karşı karşıya kalınabildiğini, özellikle aktif çalışma hayatına sahip kişilerde uykusuzluk sonucu ortaya çıkan halsizlik, dalgınlık, konsantrasyon bozukluğu gibi durumlar kişinin zamanla sinirli bir ruh haline bürünmesine neden olabildiğini kaydetti. Prof. Dr. Serhat Fındık, uyku bozukluğu ve uyku apnesi hakkında detaylı bilgi verdi.



"UYKU APNESİ KADINLARA ORANLA ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"







Uyku apnesi, ilerleyen yaşlardan itibaren daha sık görüldüğünün altını çizen Fındık, "Kadınlara oranla, erkeklerde daha sık rastlanılan hastalık, geniz eti, bademcik sorunu yaşayan ve ileri boyutta bademcik enfeksiyonu geçiren çocuklarda da oldukça sık görülmektedir. En önemli risk faktörlerinden biri de şişmanlıktır. Genel olarak; kısa boylu, boynu kısa, şişman ve belirgin gıdı gibi özellikleri taşıması kişiyi hastalığın en büyük adayı yapabilir. Ancak zayıf insanlarda da görülebileceği unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.







kaynak:sabah