

UYKU APNESİ NEDİR ?







Üst solunum bölgemizde yani boğazımızda yer alan kasların gevşemesi ve küçük dilin de sarkarak engel oluşturması sonucu nefesimizin akciğere gitmesi için geçmek zorunda olduğu boğaz bölgesini daralmaktadır. Bu durum önceleri horlama, ilerlediğinde de solunum durması (apne) problemi oluşmaktadır. Apne, uyurken oluştuğu için “uyku apne sendromu” olarak adlandırılır. O esnada kanımızdaki oksijen seviyesi düşer ve karbondioksit seviyesi yükselir. Artan karbondioksit miktarı beynimizdeki solunum merkezini uyararak, solunumun tekrar başlamasına neden olur.







UYKU APNE SENDROMU NELERE YOL AÇAR?







Diyabet ve diyabete bağlı nöropatik ağrılarda artış, uykuda terlemenin artması ve huzursuzluk, şişmanlamanın kontrol edilememesi, cinsel isteksizlik, kalp atışlarında düzensizlik, kalp büyümesi, anjina, tansiyon yükselmesi, aşırı yorgunluk, baş ağrıları, araba kullanırken uyuyakalma, inme ve ölüme neden olabilir.







UYKU APNESİ NASIL TESBİT EDİLİR ?







Bahsettiğimiz klinik belirtilerden önce aile fertleri durumun farkına varabilir. Horlamaların artması, nefes alma sırasında aniden tıkanma ve solunumun durması dışarıdan fark edilen durumlardır. Hasta nefes alırken kesik kesik horlar ve aniden nefes alamaz hale gelir. Bazen bu durum hastanın uyanmasına yol açabilir.







Tıbbi olarak ise polisomnografi dediğimiz uyku testi ile kesin sonuç ortaya konur.