O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

uyku apnesi sendromu nedir, nasıl tedavi edilir?

UYKU APNESİ SENDROMU NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Günümüzde sıkça gündeme gelen uygu apnesi dediğimiz, uyku sırasındaki solunum durmalarımız yaşamımızı tehdit etmekte önlem alınmaz ise ölüme bile yol açacak süreçleri tetiklemektedir. Özellikle kilo verememe problemi olanlar, yüksek tansiyonlular, kalp ve şeker hastaları risk altındadır.

Tarih : 05 Şubat 2016, 09:18
Puan Ver : Uyku Apnesi Sendromu Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?(9/10)9


UYKU APNESİ NEDİR ?



Üst solunum bölgemizde yani boğazımızda yer alan kasların gevşemesi ve küçük dilin de sarkarak engel oluşturması sonucu nefesimizin akciğere gitmesi için geçmek zorunda olduğu boğaz bölgesini daralmaktadır. Bu durum önceleri horlama, ilerlediğinde de solunum durması (apne) problemi oluşmaktadır. Apne, uyurken oluştuğu için “uyku apne sendromu” olarak adlandırılır. O esnada kanımızdaki oksijen seviyesi düşer ve karbondioksit seviyesi yükselir. Artan karbondioksit miktarı beynimizdeki solunum merkezini uyararak, solunumun tekrar başlamasına neden olur.



UYKU APNE SENDROMU NELERE YOL AÇAR?



Diyabet ve diyabete bağlı nöropatik ağrılarda artış, uykuda terlemenin artması ve huzursuzluk, şişmanlamanın kontrol edilememesi, cinsel  isteksizlik, kalp atışlarında düzensizlik, kalp büyümesi, anjina, tansiyon yükselmesi, aşırı yorgunluk, baş ağrıları, araba kullanırken uyuyakalma, inme ve ölüme neden olabilir.



UYKU APNESİ NASIL TESBİT EDİLİR ?



Bahsettiğimiz klinik belirtilerden önce aile fertleri durumun farkına varabilir. Horlamaların artması, nefes alma sırasında aniden tıkanma ve solunumun durması dışarıdan fark edilen durumlardır. Hasta nefes alırken kesik kesik horlar ve aniden nefes alamaz hale gelir. Bazen bu durum hastanın uyanmasına yol açabilir.



Tıbbi olarak ise polisomnografi dediğimiz uyku testi ile kesin sonuç ortaya konur.








Etiketler: Uyku  Apnesi  Sendromu  Nedir  Nasıl  Tedavi  Edilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER