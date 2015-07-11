O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

UYGUR TÜRKLERİ TAYLAND'DAN ÇİN'E BAŞLARINA ÇUVAL GEÇİRİLEREK GÖTÜRÜLMÜŞ


UYGUR TÜRKLERİ TAYLAND'DAN ÇİN'E BAŞLARINA ÇUVAL GEÇİRİLEREK GÖTÜRÜLMÜŞ
Tarih : 11 Temmuz 2015, 21:16
Puan Ver : Uygur Türkleri Tayland'dan Çin'e Başlarına Çuval Geçirilerek Götürülmüş(7/10)9


Bir grup Uygur Türkünün, vatanlarında hukuka aykırı uygulamalar nedeniyle yaşamlarını tehlikeye atarak 16 ay önce Tayland'a sığındıklarını belirten Seyit Tümtürk, Tayland'ın bu kişileri ‘sınır ihlali' gerekçesiyle elinde tuttuğunu anlattı. Tümtürk, 16 ay sonra da 115 Uygur Türkünün başlarına çuval geçilerek uçakla Çin'e götürüldüğünü söyledi. Uygur Türklerinin uçakla götürülmesi sırasında çekilen video ve fotoğrafları basına dağıtan Seyit Tümtürk, şunları söyledi:"Tayland'dan Çin'e götürülürken başlarına çuval geçirildi. Fotoğraf ve görüntülerden de anlaşılacağı gibi soydaşlarımız ne yazik ki, Çinli özel harekat mensupları tarafından üçlü koltuğun tam ortasına oturtularak götürülmüştür. Tayland ne yazık ki, Çin'in 3 milyar dolarlık hibe rüşvet karşılığında, 16 aylık esaret sonrası Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı teslim etmiştir. Bunu kınıyoruz ve soydaşlarımızın hayatından ciddi endişe duyduğumuzu buradan haykırıyoruz."








Etiketler: Uygur  Türkleri  Tayland  Dan  Çin  E  Başlarına  Çuval  Geçirilerek  Götürülmüş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER