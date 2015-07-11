UYGUR TÜRKLERİ TAYLAND'DAN ÇİN'E BAŞLARINA ÇUVAL GEÇİRİLEREK GÖTÜRÜLMÜŞ
Bir grup Uygur Türkünün, vatanlarında hukuka aykırı uygulamalar nedeniyle yaşamlarını tehlikeye atarak 16 ay önce Tayland'a sığındıklarını belirten Seyit Tümtürk, Tayland'ın bu kişileri ‘sınır ihlali' gerekçesiyle elinde tuttuğunu anlattı. Tümtürk, 16 ay sonra da 115 Uygur Türkünün başlarına çuval geçilerek uçakla Çin'e götürüldüğünü söyledi. Uygur Türklerinin uçakla götürülmesi sırasında çekilen video ve fotoğrafları basına dağıtan Seyit Tümtürk, şunları söyledi:"Tayland'dan Çin'e götürülürken başlarına çuval geçirildi. Fotoğraf ve görüntülerden de anlaşılacağı gibi soydaşlarımız ne yazik ki, Çinli özel harekat mensupları tarafından üçlü koltuğun tam ortasına oturtularak götürülmüştür. Tayland ne yazık ki, Çin'in 3 milyar dolarlık hibe rüşvet karşılığında, 16 aylık esaret sonrası Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı teslim etmiştir. Bunu kınıyoruz ve soydaşlarımızın hayatından ciddi endişe duyduğumuzu buradan haykırıyoruz."
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