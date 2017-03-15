

Lenovo bünyesindeki Motorola tarafından geçtiğimiz günlerde sona eren Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Moto G5, Avrupa'da satışa sunuldu. İşte detaylar.



Kısa süre önceLenovotarafından satın alınanMotorola'da, Mobil Dünya Kongresi'nde sahne alan firmalardan biriydi. MotorolaMWC'de, amiral gemisi sınıfı modeller yerine, giriş sınıfına hitap eden, uygun fiyatlı modelleriyle boy gösterdi. Bu modeller içerisinde en dikkat çekeni ise hiç kuşkusuz Moto G5ve Moto G5 Plus'tı.



İlk olarak Hindistan'da satışa sunulacağı açıklananMoto G5enteresan bir şekilde geçtiğimiz günlerde Hollanda'da listelendi. Üstelik bu listeleme, direk stoktan kullanıcıya teslim şeklinde bir alışverişi temsil ediyordu. Yani öyle herhangi bir ön sipariş süreci söz konusu değildi.



Oysa Motorola tarafından yapılan açıklamada Moto G5'in vePlusversiyonunun 15 Mart'ta Hindistan'da, sonrasında ise Rusya'da satışa sunulacağı belirtilmişti.



Hollanda'da birden fazla perakendeci tarafından listelenen telefonu satın alanlar herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtmişler. Üstelik telefon için istenilen fiyat, Motorola'nın lansman esnasında Eurobölgesi için duyurduğu fiyatla da birebir aynı.



Yani Moto G5ve Plusversiyonu şu an Hollanda'da 199 Euro ve 289 Euro'dan satışa sunulmuş durumda.



Dip not olarak şunu da belirtelim. Motorola'nın giriş segmentine hitap eden bu iki modelinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Bilindiği üzere Motorola, Lenovotarafından satın alınmadan önce ülkemizdeki faaliyetlerini tamamen durdurmuştu.



2017 ile birlikte tekrardan Türkiye pazarına ısınmaya başlayan firmanın, yeni modelinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı önümüzdeki günlerde kesinleşecektir.



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