

Piyasadaki fitness bilekliklerinden hoşlanmayanlar için uygun fiyatlı bir bileklik geliyor.



Samsung Charm, ekranı olmayan ve sadece bayanlara özel geliştirilmiş bir giyilebilir ürün. Aksesuar tarzında taşınabilen cihaz, üzerinizdeki kıyafetlerle de uyum sağlayacak renk seçenekleri bulunuyor. Bu bakımdan, biraz daha moda aksesuarı gibi gözüküyor.



Atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi değerleri takip edebilen cihaz, daha sonra bu verileri Charm by Samsung uygulaması üzerinden istatistik halinde aktarabiliyor. Ayrıca telefona bağlı olmasa bile, gün boyunca kullanıcısını izleyebiliyor.



LED üzerinden bildirimler gönderen cihaz, bu sayede çağrı, SMS gibi unsurlarda kullanıcısını uyarıyor. 17mAh kapasiteli bataryası, LED ışığı kapatılırsa 18 güne kadar kullanım süresi aktarıyor. Kolunda çok fazla fonksiyon aramayan kullanıcılara hitap eden Samsung Charm, 40$ fiyat ile bazı Asya ve Avrupa ülkelerinde kullanıcıya sunuldu.



