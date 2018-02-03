TAI tarafından geliştirilen insansız hava aracı sisteminin kabul testleri başarıyla tamamlanarak 2 adet İHA ve ilgili sistemler Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TAI) tarafından geliştirilen ve uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk İnsansız Hava Aracı Sisteminin kabul testleri başarıyla tamamlanarak, 2 İHA ve ilgili sistemler Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi.

EĞİTİMLERİ BAŞARI İLE TAMAMLADI

TAI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni nesil faydalı yüklerin entegrasyonu ve yerli imkanlarla uluslararası emniyet standartlarına göre tasarlanan ANKA-S Sistemi, sahip olduğu milli uçuş kontrol, hava aracı kontrol bilgisayarları, milli IFF ile emniyet ve operasyon kabiliyetiyle, sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına verilen teknik ve uçuş eğitimleri başarıyla tamamlandı.

6 HAVA ARACINI UYDU ÜZERİNDEN KONTROL EDEBİLECEK

Hava Kuvvetleri Komutanlığına stratejik güç katacak ANKA-S, aynı anda 6 hava aracını uydu üzerinden kontrol edilebilecek. Bilgi ve veri güvenliği en üst düzeye çıkartılan ANKA-S'de, tüm haberleşme sistemlerinde kriptolu veri iletimi sağlanarak, IFF ve telsiz haberleşmesinde donanımsal kripto kullanıldı, veri kaydı milli kriptolama çözümüyle korundu.

HER TÜRLÜ ZORLUĞA HAZIR

Tam yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemleriyle operasyon sahasındaki her türlü zorluğa hazır olan ANKA-S, hava aracı kalkış meydanından bağımsız acil durum üslerine iniş yapabiliyor, link kaybı durumunda tanımlı meydanlara tam otonom iniş gerçekleştirebiliyor.

GÖREV ODAKLI UÇABİLİYOR

Ayrıca, kamera güdümlü uçuş modu ve tam otonom uçuş özellikleriyle görev odaklı uçuş yapılabiliyor. Yeni nesil elektro optik/kızıl ötesi kamerayla teşhis, takip ve işaretleme görevlerinin icrası, MAK görevi ve telsiz rölesiyle hava-yer/yer-yer haberleşme desteği sağlanıyor.

Kaynak: haberinburada