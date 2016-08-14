

Genişbant uydu İnternet terminallerinden alınan ruhsat ve yıllık kullanım ücretleri, uydu İnternet hizmetinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biriydi.







İnternet erişimi için diğer alternatif hizmetlerden alınmayan ancak sadece uydu hizmeti için alınan söz konusu ücretlerin aylık ücretin %10'unu oluşturduğunu dile getiren TELKODER, bunun son yıllarda uydu İnternet abone sayısının artmamasının nedenleri arasında olduğunu belirtti.







TELKODER yapılan değişiklik sayesinde, 10 bin abone ve 25 Milyon TL büyüklüğündeki uydudan genişbant İnternet erişimi pazarının, 1 yıl içerisinde 20 bin aboneye ve 50 Milyon TL'ye ulaşmasını beklediklerini, ilerleyen yıllarda da bu pazarda çok daha büyük artışlar olacağını öngörüldüklerini ifade etti.



Genişbant İnternet Hizmeti Tüm Vatandaşlarımıza Eşit ve Makul Şartlarda Sunulabilecek



TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, 2012 yılından beri bu konuyla ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve BTK nezdinde çok sıkı bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, “TELKODER başarılı çalışmalarına bir yenisini ekledi.







Ülkemizin ve vatandaşlarımızın lehine olacak bir kararın ortaya çıkmış olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu karar sayesinde, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde sunulan hizmetlerden herkes eşit olarak yararlanma fırsatı bulacak, İnternet kullanımı artacak ve yurt genelinde yaygınlaşacak, kablo ile erişimin mümkün olmadığı bölgelerde yüksek hızlı uydu İnternet bağlantısı çok kısa sürede kurularak makul ücretlerle son kullanıcılara sunulacak.







Yüksek hızlarda ve ekonomik olarak sağlanan uydu İnternet, ADSL, fiber ve mobil İnternet gibi diğer internet hizmetlerini tamamlayıcı bir hizmet olacaktır. Vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Bu kararın alınmasını sağlayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan'a ve BTK Başkanı Sayın Ömer Fatih Sayan'a teşekkür ediyoruz.” dedi.