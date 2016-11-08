

'Uyarı levhasız radar cezası' iptal edildi. CHP Denizli Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu, geçen 25 Mayıs'ta Beyağaç'tan Denizli'ye gelirken, Tavas'ın Kozlar Mahallesi'nde, 06 KSE 60 plakalı aracıyla Jandarma trafik ekipleri tarafından kurulan radar noktasından, yasal sınır 90 kilometre olmasına rağmen saatte 102 kilometre hızla geçince ceza kesildi.



Aşırı hız nedeniyle verilen 199 lira trafik cezasının kendisine yazılı olarak iletilmesinin ardından yolda radar uygulaması yapıldığına dair hiçbir uyarıcı levha bulunmadığını iddia eden Gündoğdu, Tavas Sulh Ceza Hakimliği'ne cezanın iptali için başvurdu.







kaynak:milliyet