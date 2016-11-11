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uyarı: dünya çapında ddos saldırılarına hazır olun!

UYARI: DÜNYA ÇAPINDA DDOS SALDIRILARINA HAZIR OLUN!

Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçimleri 24 saatten kısa süre içerisinde gerçekleşecek. Seçimler sırasında ve sonrasında büyük çaplı DDoS saldırılarının gerçeklemesi bekleniyor.

Tarih : 11 Kasım 2016, 10:14
Puan Ver : Uyarı: Dünya Çapında Ddos Saldırılarına Hazır Olun!(8/10)5


Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçimleri 24 saatten kısa süre içerisinde gerçekleşecek. Seçimler sırasında ve sonrasında büyük çaplı DDoS saldırılarının gerçeklemesi bekleniyor.



Yazımıza başlamadan önce DDos saldırısı teriminin üstesinden bir kez daha geçmek istiyoruz. DDoS saldırısı (Distributed Denial of Service attack), multi sistemler veya bant genişliği, kötü niyetli kişiler tarafından istilaya uğradığı zaman gerçekleşen habis eylemlerdir. Hedefler genellikle bir veya birden fazla web sunucusudur. Sıklıkla bu hedefler, sosyal medya servisleridir. Bazı saldırı biçimleri; iyi bilinen web sitelerinin geçerli kullanımını yasal kullanıcılardan yoksun bırakmak için kullanılır. Daha usta saldırganlar, sanal gasplara imza atabilir.



,Ünlü güvenlik analisti Cybersecurity, kötü niyetli kişilerin yarın büyük çaplı bir eylem gerçekleştireceğinden emin. Kim seçilirse seçilsin bu değişmeyecek. Elbette, hacker'ların elinde seçim sonuçlarına tam etki edebilme gücü yok. Yine de yalan yanlış bilgilerle, seçmenleri uzakta tutma olanakları mevcut. Ancak haber alma ve bilgi dezanformasyonu gerçekleştirmek konusunda üstlerine yok. Sadece sosyal medya sitelerinin değil, dünyanın en büyük haber sitelerini de kendilerine kurban seçmişler gibi gözüküyor.



Space Hulk Deathwing Sistem Gereksinimleri!








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