

BURSA'da 5 ay önce annesi Cemile Vural'ı dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı üvey babası Nihat Vural'ı bıçaklayarak öldüren ve elektronik kelepçeli ev hapsi verilerek serbest bırakılan 20 yaşındaki Fatma Türkan'ın yargılanmasına başlandı. Hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istenen Türkan, SEGBİS sistemiyle alınan savunmasında "Ölen üvey babam bizi dövüyordu. Olay esnasında elinde makas ve jilet olduğunu gördüm. Masadan aldığım bıçağı bir kez salladım. Pişmanım" dedi.