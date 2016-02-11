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üvey annem babamın bana bıraktığı en büyük ...

ÜVEY ANNEM BABAMIN BANA BIRAKTIĞI EN BÜYÜK ...

Geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği kanser nedeniyle yaşamını yitiren ünlü usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Acar babasının vefatından sonra ilk kez konuştu.

Tarih : 11 Şubat 2016, 16:00
Puan Ver : Üvey Annem Babamın Bana Bıraktığı En Büyük ...(5/10)4


Babasının ölümüyle sarsılıp, üvey annesiyle yaşadığı miras davasıyla daha da dağılan Beste Açar şunları söyledi:



“Kimse kimseye kötü bir niyet beslemeseydi, hakkı neyse orda durmayı bilseydi eğer; olaylar bu noktaya gelmezdi zaten... Ben susamayan bir karakterim 'Adalet yerini bulur' deyip sessiz kalamazdım. İpek Açar beni babamın en büyük mirasımdan mahrum bıraktı. Albümün telif haklarını bana vermedi. Bu babamın vasiyetiydi. Şarkılarının torunlarına, çocuklarına en büyük miras olduğunu söylerdi.



Babamın mal varlığını olduğundan daha az gösterdi. Bu davayı açma sebebim doğruları öğrenebilmek, gerçekleri görebilmek çünkü zaman geçtikten sonra böyle bir imkânım olmayacak. İlk mahkeme terekenin tespiti davası, bize söylediklerinin gerçek olmadığını orada öğrendim. Beni 'miras avcısı' olarak nitelendirip nedenine hiç bakmadılar. Benim var oluş sebebim bu.. Adım “Beste” babamın her anında yanındaydım. Sahte imzayla babamın şarkılarını almak istiyor. Bu iddiaların doğru olduğunu raporlarla ve belgelerle mahkemeye sunduk.” diyen Beste Açar yaşadığı bu kötü olaylarda babasının yanında olmasını istediğini ifade ederken ona olan özlemini de şu sözlerle anlattı:



“Şu anda ona o kadar ihtiyacım var ki yanımda olduğunu bilmeyi çok isterdim. Birkaç cümleyle herkese gerekli cevabı verirdi, belki bana da kızardı. Beni aramasını telefonumda 'Babacım' yazmasını özledim. Babam her doğum günümde bana şarkı söylerdi. Son doğum günümde bana bir daha şarkı söyleyemeyeceğini biliyordum, ben ona şarkı söyledim.” dedi.








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