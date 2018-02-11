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Üstsüz pozunu paylaştı, fotoğraftaki detaya tepki yağıyor

ÜSTSÜZ POZUNU PAYLAŞTI, FOTOĞRAFTAKİ DETAYA TEPKİ YAĞIYOR

Yaptığı davranışları kontrol etmekte zorlanan ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, sosyal medyadan paylaştığı çıplak fotoğtafını 4 yaşındaki kızına çektirdi.

Tarih : 11 Şubat 2018, 00:30
Puan Ver : Üstsüz Pozunu Paylaştı, Fotoğraftaki Detaya Tepki Yağıyor(8/10)4

Kısa bir süre önce taşıyıcı anne yoluyla üçüncü kez anne olan Kim Kardashian, 4 yaşındaki kızı North West'e üstsüz fotoğraflarını çektirdi.

İYİCE KONTROLDEN ÇIKTI

Bir televizyon şovu üzerinden dünya çapında tanınan bir isim haline gelen ve ailesiyle birlikte yaptığı programla milyon dolarlar kazanan Kim Kardashian, yaptığı davranışları kontrol etmekte zorlanıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ALDI

Kim Kardashian'ın sosyal medya hesabından paylaştığı üstsüz kare, Instagram kullanıcılarının, "Bir çocuğun bunu yaptığını görmek iğrenç" şeklinde eleştirilere neden oldu.

İşte Kim Kardashian'ın o görüntüsü;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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