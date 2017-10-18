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Üstsüz Pozunu Paylaşan Serel Yereli: Cinsel İçerikli Film İzlememiş Gibi Haber Yapıyorsunuz
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Üstsüz Pozunu Paylaşan Serel Yereli: Cinsel İçerikli Film İzlememiş Gibi Haber Yapıyorsunuz

ÜSTSÜZ POZUNU PAYLAŞAN SEREL YERELİ: CİNSEL İÇERİKLİ FİLM İZLEMEMİŞ GİBİ HABER YAPIYORSUNUZ

Üstsüz fotoğrafı olay olan Serel Yereli, "Üstsüz poz öyle olmaz, sanki hiç cinsel içerikli film izlemiyormuş gibi haber yapıyorsunuz." diyerek ilginç bir açıklama yaptı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 11:40
Puan Ver : Üstsüz Pozunu Paylaşan Serel Yereli: Cinsel İçerikli Film İzlememiş Gibi Haber Yapıyorsunuz(9/10)5

Geçtiğimiz günlerde üstsüz pozunu paylasan Bodrum Masalı'nın Alara'sı Serel Yereli, "Üstsüz poz öyle olmaz, sanki hiç cinsel içerikli film izlememiş gibi haber yapıyorsunuz." diyerek herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

"CİNSEL İÇERİKLİ FİLM İZLEMİYORMUŞÇASINA HABER YAPMAYIN"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Bodrum Masalı dizisinde Alara rolüne hayat veren Serel Yereli, üstsüz pozuna ilişkin Instagram'ın hikaye bölümünden şöyle bir yazı paylaştı: "Üstsüz fotoğraf öyle olmaz. Sanki hiç cinsel içerikli film izlemiyormuşçasına haber yapmayın. Birbirimizi kandırmayalım. Bir sırt gösterdik diye."

İşte Serel Yereli'nin o pozu:

Serel'in olay olan o pozu:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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