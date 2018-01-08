Galatasaray'da 2. Yarı Hazırlıkları Başladı
160 Milyon Euroluk Coutinho, Barcelona'ya İmza Attı
İmzalar Atıldı! Türkiye'nin En Büyük Cam Terası Olacak
Sinan'a Gelen Teklife İzin Çıkmadı
Fas, Türkiye İle İmzaladığı Gümrük Muafiyetini Askıya Aldı
Kahreden Ölüm! 17 Yaşındaki Futbolcu Kalbine Yenik Düştü
Bakan Müjdeyi Verdi: Kart Ücreti 60 Liraya Düştü
Bulduğu Taşlar Meteor Taşı Çıkarsa 1 Milyon Liraya Satacak
Aydın Boysan'a Veda! Aynı Gün Vefat Eden Münir Özkul'un Kızı Da Törene Katıldı
Bakan Sarıeroğlu: 30 Bin Taşeron Çalışanı Daha Kadro Kapsamına Aldık
Barcelona'da Arda Turan'ın Forma Numarası Coutinho'ya Gitti
Erciyes, Hafta Sonu Ziyaretçi Akınına Uğradı
Messi, 39 Yıllık Rekora Ortak Oldu
40 Milyon Liralık Liman, 10 Yıldır Boş Duruyor
Güney Kore, 6 Banka Müşterilerinin Bitcoin İşlemlerini Takip Edecek
Uber'in Eski Ceo'su Kalanick, Hisselerini Satıyor
H&M'e Irkçılık Suçlamasıyla Tepki Yağdı
Günün İddiası: Fenerbahçe Ozan'ı Bıraktığı An Galatasaray Alır
Rtük'ten Medya Kuruluşlarına Uyarı! Bildirmeyenin Yayını Durdurulacak
2 Yıllık Mezunları Heyecanlandıran İddiayı, Bakan Yalanladı!

Üstsüz Pozlarını Yayanlardan Şikayetçi Olan Burcu Esmersoy, İfade Vermeye Gitmedi

ÜSTSÜZ POZLARINI YAYANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLAN BURCU ESMERSOY, İFADE VERMEYE GİTMEDİ

Üstsüz görüntülerini sosyal medyaya sızdıran hacker'dan şikayetçi olan Burcu Esmersoy, tüm çağrılara rağmen 15 ay boyunca ifade vermeye gitmeyince dosya kapandı.

Tarih : 08 Ocak 2018, 10:10
Puan Ver : Üstsüz Pozlarını Yayanlardan Şikayetçi Olan Burcu Esmersoy, İfade Vermeye Gitmedi(8/10)4

Geçtiğimiz sene ünlü bir teknoloji şirketinin bulut depolama hizmeti hacklenmiş ve çok sayıda ünlünün özel fotoğrafları internete sızmıştı. Türkiye'de de ünlü manken Burcu Esmersoy, hackerların saldırısına uğramıştı. Akıllı telefonu hacklenen Esmersoy'un üstsüz fotoğrafı internete sızdırılmıştı. Esmersoy, kendisini mağdur ederek fotoğrafını internete sızdıran kimliği belirsiz kişilerden şikayetçi olmuştu. Esmersoy'un şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İFADE VERMEYE GİTMEDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere defalarca avukatına yazı yazılan Esmersoy, aradan geçen 15 ay boyunca ifade vermeye gitmedi. Savcılık, Esmersoy'un ifadesinin alınmadığı gibi iddia ettiği hacklenme olayıyla ilgili somut delil olmadığını belirterek, soruşturmayı kapattı.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Üstsüz  Pozlarını  Yayanlardan  Şikayetçi  Olan  Burcu  Esmersoy  İfade  Vermeye  Gitmedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER