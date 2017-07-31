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Ustalık Belgesiyle İş Yeri Açana 50 Bin Tl Hibe
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Ustalık Belgesiyle İş Yeri Açana 50 Bin TL Hibe

USTALIK BELGESİYLE İŞ YERİ AÇANA 50 BİN TL HİBE

Sanayinin 'ara eleman' açığı çözülüyor. Ustalık belgesiyle iş yeri açana 50 bin TL hibe, 100 bin TL faizsiz kredi verilecek. Meslek lisesi mezunları 'tekniker' unvanı alacak.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 09:20
Puan Ver : Ustalık Belgesiyle İş Yeri Açana 50 Bin Tl Hibe(5/10)1

Hükümet, sanayinin 'ara eleman' açığını teknisyenle çözecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sanayiyle işbirliği meyvelerini verdi. Meslek Liseleri'ne destek kapsamında, çıraklık eğitimini tamamlayan her öğrenci 'Ustalık Belgesi' alacak. Ustalık belgesiyle kendi işyerini açan teşvikten yararlanacak. Meslek lisesi mezunlarına 'tekniker' unvanı verilecek.

İSTİHDAM GARANTİLİ LİSE

Hükümetin, 2023 istihdam hedefleri kapsamında mesleki teknik eğitim desteklenecek. Mesleki teknik liselerin niteliklerini artırarak sanayinin 'Teknik' eleman sorununu çözmeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki teknik eğitimin önünü açtı. Mesleki Teknik Liselerin sayısı yaklaşık 2 katı artarak 3 bin 266'ya çıkarken, öğrenci sayısı 1 milyon 750 bine yükseldi. Büyük ölçekli firmalara, kendi bünyelerinde özel meslek lisesi açarak kendi nitelikli personelini yetiştirme imkânı getirildi.

İSTEYEN İŞİNİN PATRONU OLACAK

Devlet meslek liselerinde ise çıraklık eğitimi zorunlu olacak. Çıraklık eğitimini tamamlayan öğrencinin ustalık belgesiyle mezun olmasının da önü açıldı. MEB ve KOSGEB arasında yapılan protokol ile de ustalık belgesiyle mezun olan öğrenci, kendi işyerini açmak isterse 50 bin TL hibe, 100 bin TL de faizsiz kredi desteği alacak.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, geçtiğimiz gün bu konu hakkında, "Çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi ve işyeri açma belgesi vereceğiz. Finans desteği isterse onu da sağlayacağız. Meslek lisesi mezunlarına teknisyen belgesi vereceğiz" dedi. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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