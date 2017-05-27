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usta'dan transfer itirafı: onu istiyorum

USTA'DAN TRANSFER İTİRAFI: ONU İSTİYORUM

Trabzonspor Başkanı Usta, FOTOMAÇ'a tarihi açıklamalar yaptı: Başarı için iki önemli etken vardır. Süreklilik ve istikrar. Daha önce zirveye oynayan takımlar ve yönetimler ‘Lanet olsun' diyerek bıraktı. Biz aynı hatayı yapmayacağız.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 10:26
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Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, FOTOMAÇ'ı ziyaret etti ve birbirinden önemli tarihi açıklamalar yaptı. Kulüpteki gözle görülür değişimin ve yükselişin en önemli aktörlerinden olan Usta, yapacakları daha çok iş olduğunu belirterek, camiaya birlik çağrısı yaptı.



Son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra teknik direktör Ersun Yanal'ın eleştirilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Usta, şunları söyledi: "Başarı için iki önemli etken vardır. Süreklilik ve istikrar. Trabzonspor bu iki kavramı son yıllarda unuttu. Buna mutlak dönmeliyiz. Yönetimde, kadroda ve teknik kadroda süreklilik olmalı. İnsanlar çok kısa sürede başarı bekliyor. Bu imkansızdır. Başarı üst üste koyarak kazanılır.



 



kaynak:ajansspor








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