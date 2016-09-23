

Öğrencilik yıllarında Turandot operasının "Liu" başrolü ile başlayan sanat hayatını ve baş solistlik görevini otuzdan fazla yabancı opera ve birçok Türk opera eserinin en büyük partilerini yorumlayarak sürdürdü, yurtiçi ve yurtdışında sahne aldı.







Leyla Demiriş'in eşi, besteci Devlet Sanatçısı Okan Demiriş'in kendisine ithafen bestelediği "IV. Murat", "Karyağdı Hatun", "Yusuf ile Züleyha" operalarını, Adnan Saygun'un "Köroğlu" operası ve Mevlana Oratoryosu'ndaki başarılı yorumlarıyla dikkati çeken sanatçı, ilk plağını 1986'da çıkardı.







Kariyeri boyunca Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Çekya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Almanya gibi ülkelerin başkent ve önemli şehirlerinde, Tosca, Madam Butterfly, Cavalleria Rusticana, Il Trovatore, Nabucco operalarındaki rollerini başarıyla yorumladı.