O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

usta sanatçı leyla demiriş hayatını kaybetti!

USTA SANATÇI LEYLA DEMİRİŞ HAYATINI KAYBETTİ!

Türk opreasının efsane ismi Leyla Demiriş 71 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Leyla Demiriş adına 26 Eylül Pazartesi günü saat 11:00'de Süreyya Operası'nda tören düzenlenecek.

Tarih : 23 Eylül 2016, 15:26
Puan Ver : Usta Sanatçı Leyla Demiriş Hayatını Kaybetti!(0/10)


Öğrencilik yıllarında Turandot operasının "Liu" başrolü ile başlayan sanat hayatını ve baş solistlik görevini otuzdan fazla yabancı opera ve birçok Türk opera eserinin en büyük partilerini yorumlayarak sürdürdü, yurtiçi ve yurtdışında sahne aldı.



Leyla Demiriş'in eşi, besteci Devlet Sanatçısı Okan Demiriş'in kendisine ithafen bestelediği "IV. Murat", "Karyağdı Hatun", "Yusuf ile Züleyha" operalarını, Adnan Saygun'un "Köroğlu" operası ve Mevlana Oratoryosu'ndaki başarılı yorumlarıyla dikkati çeken sanatçı, ilk plağını 1986'da çıkardı.



Kariyeri boyunca Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Çekya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Almanya gibi ülkelerin başkent ve önemli şehirlerinde, Tosca, Madam Butterfly, Cavalleria Rusticana, Il Trovatore, Nabucco operalarındaki rollerini başarıyla yorumladı.








Etiketler: Usta  Sanatçı  Leyla  Demiriş  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER