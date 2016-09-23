USTA SANATÇI LEYLA DEMİRİŞ HAYATINI KAYBETTİ!
Türk opreasının efsane ismi Leyla Demiriş 71 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Leyla Demiriş adına 26 Eylül Pazartesi günü saat 11:00'de Süreyya Operası'nda tören düzenlenecek.
Öğrencilik yıllarında Turandot operasının "Liu" başrolü ile başlayan sanat hayatını ve baş solistlik görevini otuzdan fazla yabancı opera ve birçok Türk opera eserinin en büyük partilerini yorumlayarak sürdürdü, yurtiçi ve yurtdışında sahne aldı.
Leyla Demiriş'in eşi, besteci Devlet Sanatçısı Okan Demiriş'in kendisine ithafen bestelediği "IV. Murat", "Karyağdı Hatun", "Yusuf ile Züleyha" operalarını, Adnan Saygun'un "Köroğlu" operası ve Mevlana Oratoryosu'ndaki başarılı yorumlarıyla dikkati çeken sanatçı, ilk plağını 1986'da çıkardı.
Kariyeri boyunca Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Çekya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Almanya gibi ülkelerin başkent ve önemli şehirlerinde, Tosca, Madam Butterfly, Cavalleria Rusticana, Il Trovatore, Nabucco operalarındaki rollerini başarıyla yorumladı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar