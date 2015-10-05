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USTA OYUNCUYU KAYBETTİK !


USTA OYUNCUYU KAYBETTİK !
Tarih : 05 Ekim 2015, 09:15
Puan Ver : Usta Oyuncuyu Kaybettik !(0/10)


Bir süredir kanser tedavisi gören tiyatro ve sinema sanatçsı Tomris İncer'in ölüm haberini oyuncu levent kazak, Twitter hesabından duyurdu. Kazak, İncer'in fotoğrafını paylaştı, "Büyük bir ustayı kaybettik. O sahneye, sahne de ona aşıktı. Güle güle" diye yazdı. İncer'in Foça'da son yolculuğuna uğurlanacağı belirtiliyor.

 

MESAJ YAĞIYOR

 

Tomris İncer'in vefat haberinin ardından sanat dünyası ve sevenlerinden mesaj yağıyor. Bazıları şöyle:

 

Engin Alkan: Öyle insanca bir tat bıraktı ki damaklarımızda, onu çok arayacağız, çok özleyeceğiz...

 

Fırat Tanış: buraya yazıp yazıp sildiğim #Tomrisİncer . çok üzgünüm, ailesi ve sevenlerinin başı sağ olsun

 

Çiçek Dilligil: Bu dünyadan bir Tomris İncer geçti..Ne geçişti ama..Bedeni gitti, rolleri, sesi, tertemiz kalbi, o…

 

Yekta Kopan: Tomris İncer büyük bir oyuncuydu. Gözleri yeterdi.

 

Cem Davran: Ah be Tomi. #Tomrisİncer Çocukluğum, ilk gençliğim derken, sadece Rumuz Goncagül bile desem yeter. Ruhun şad olsun.

 

Nurgül Yeşilçay: Sektörün "Tomi"si, Tomris Ablamızı kaybettik!!! Yaşam enerjisini hep örnek aldığım büyük usta mekanın cennet olsun!!! #Tomrisİncer

 

Yağmur Yağmur: Tiyatromuzun başı sağ olsun!... Usta oyuncu Tomris İncer de göçmüş bu yalan dünyadan... Saygıyla ve rahmetle...










Etiketler: Usta  Oyuncuyu  Kaybettik      haber

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