

Bir süredir kanser tedavisi gören tiyatro ve sinema sanatçsı Tomris İncer'in ölüm haberini oyuncu levent kazak, Twitter hesabından duyurdu. Kazak, İncer'in fotoğrafını paylaştı, "Büyük bir ustayı kaybettik. O sahneye, sahne de ona aşıktı. Güle güle" diye yazdı. İncer'in Foça'da son yolculuğuna uğurlanacağı belirtiliyor.







MESAJ YAĞIYOR







Tomris İncer'in vefat haberinin ardından sanat dünyası ve sevenlerinden mesaj yağıyor. Bazıları şöyle:







Engin Alkan: Öyle insanca bir tat bıraktı ki damaklarımızda, onu çok arayacağız, çok özleyeceğiz...







Fırat Tanış: buraya yazıp yazıp sildiğim #Tomrisİncer . çok üzgünüm, ailesi ve sevenlerinin başı sağ olsun







Çiçek Dilligil: Bu dünyadan bir Tomris İncer geçti..Ne geçişti ama..Bedeni gitti, rolleri, sesi, tertemiz kalbi, o…







Yekta Kopan: Tomris İncer büyük bir oyuncuydu. Gözleri yeterdi.







Cem Davran: Ah be Tomi. #Tomrisİncer Çocukluğum, ilk gençliğim derken, sadece Rumuz Goncagül bile desem yeter. Ruhun şad olsun.







Nurgül Yeşilçay: Sektörün "Tomi"si, Tomris Ablamızı kaybettik!!! Yaşam enerjisini hep örnek aldığım büyük usta mekanın cennet olsun!!! #Tomrisİncer







Yağmur Yağmur: Tiyatromuzun başı sağ olsun!... Usta oyuncu Tomris İncer de göçmüş bu yalan dünyadan... Saygıyla ve rahmetle...



