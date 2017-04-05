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usta oyuncu hayatını kaybetti

USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

'Süper Baba' dizisindeki 'Nalbur Osman' karakteriyle tanınan, usta oyuncu Gündüz Sezgin 72 yaşında hayatını kaybetti.

Tarih : 05 Nisan 2017, 16:31
Puan Ver : Usta Oyuncu Hayatını Kaybetti(10/10)8


Özellikle 'Süper Baba'dizisinde oynadığı 'Nalbur Osman' karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Gündüz Sezgin, 72 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Kötü haberi "Süper Baba" dizisinin oyuncularından olan Eray Demirkol duyurdu.



 



kaynak:yenişafak








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