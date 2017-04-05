USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
'Süper Baba' dizisindeki 'Nalbur Osman' karakteriyle tanınan, usta oyuncu Gündüz Sezgin 72 yaşında hayatını kaybetti.
Özellikle 'Süper Baba'dizisinde oynadığı 'Nalbur Osman' karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Gündüz Sezgin, 72 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.
Kötü haberi "Süper Baba" dizisinin oyuncularından olan Eray Demirkol duyurdu.
kaynak:yenişafak
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