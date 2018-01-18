USTA OYUNCU GÖREVE BAŞLADIĞI SAHNEDEN ALKIŞLARLA UĞURLANDI
Dondurmam Gaymak filmiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Turan Özdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Özdemir, sahneden alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.
"Dondurmam Gaymak" filmiyle ünlenen ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Turan Özdemir için İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi. Özdemir'in kızı ve eşi gözyaşlarını tutamadı.
KIZI VE EŞİ ZOR ANLAR YAŞADI
Ünlü oyuncunun ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Konak Sahnesi'ndeki törene Turan Özdemir'in eşi Müzeyyen, kızı Ezgi ve oğlu Ozan Özdemir'in yanı sıra yönetmen ve tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, tiyatro, dizi ve sinema sanatçısı Tomris Çetinel, yönetmen Tayfun Karamahmutoğlu ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Tören sırasında Özdemir'in eşi Müzeyyen Özdemir ile kızı Ezgi Özdemir gözyaşlarına boğuldu.
Özdemir'in tabutu sahnede yer alırken, oynadığı filmlerden kesitler de yayınlandı. Saygı duruşunun ardından oyuncu Özdemir 'in sanatçı arkadaşları sahneye çıkarak, ünlü oyuncuyla anılarını paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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