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USTA OYUNCU ERCAN YAZGAN'DAN ACI HABER GELDİ


Usta oyuncu Ercan Yazgan'dan acı haber geldi
Tarih : 09 Mart 2018, 00:50
Puan Ver : Usta Oyuncu Ercan Yazgan'dan Acı Haber Geldi(9/10)5

Geçtiğimiz günlerde felç geçirerek hastaneye kaldırılan usta oyuncu Ercan Yazgan'dan üzücü haber geldi.

Usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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