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USTA KOMEDYEN KEMAL SUNAL 72 YAŞINDA


USTA KOMEDYEN KEMAL SUNAL 72 YAŞINDA
Tarih : 11 Kasım 2016, 12:23
Puan Ver : Usta Komedyen Kemal Sunal 72 Yaşında(8/10)9


Hababam Sınıfı, Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Kapıcılar Kralı, Süt Kardeşler, Çöpçüler Kralı, Garip, Köyden İndim Şehire, İnek Şaban gibi onlarca filme imzasını atmış olan usta sanatçı Kemal Sunal'ın bugün doğum günü. Ölümünün üzerinden 16 yıl geçse de sevenleri onu hiçbir zaman unutmadı.



Usta sanatçının oğlu Ali Sunal, "İyi ki doğdun güzel adam melek adam iyi ki geldin bu dünyaya iyi ki seni tanıdık senden temizliği saflığı öğrendik iyi ki canım oldun babam oldun canım babam oldun iyi ki dokunabildim sarılıp öpebildim dizlerinde uyuyabildim iyi ki vardın varsın hep varolacaksın iyi ki..." notuyla çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı.



 



kaynak:habertürk








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