Fatih Altaylı'dan Divan Kurulunda Olay Sözler: Ulan Eşek Oğlu Eşek!
Galatasaray, Rıdvan Dilmen Hakkında Savcılığa Şikayette Bulundu
Arda Turan, Cenk Ergün Ve Dursun Özbek, İstanbul'da Bir Araya Geldi
Aykut Kocaman: Van Persie'nin Olmaması Kadro Seçimi
Atletico Madrid'den Filipe Luis Mesajı: Ayrılmayı Düşünmüyor
Ziraat Türkiye Kupasında Yıllarca Akıllardan Çıkmayacak Gol!
Partizan-Kızılyıldız Savaşı 1-1 Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var
İspanyollar Emre'yi, Efsane Futbolcuyla Kıyaslayınca Ortalık Karıştı
Fernandao'nun Dönüşü Muhteşem Oldu
Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor Deplasmanında 1-1 İle Tur Atladı
Real Madrid Geriden Geldi, Adını Finale Yazdırdı
Galatasaray, Manchester City İle Masaya Oturuyor
Yağmur Atacan Linç Edilmekten Son Anda Kurtuldu!
Balıkesirspor'da Andre Santos Dosyası Kapandı
Lukas Podolski Beşiktaşlıları Kızdırdı
Dna Sonuçları Geldi, Canlı Yayında Gözyaşları Sel Oldu
Bitcoin Sahipleri Vergi Ödeyebilir
Bu Fotoğraf Gomis'in Başını Döndürdü
Yağmur Atacan Ölümden Döndü! Araçta 5 Yaşındaki Kızı Da Vardı
Alanyaspor, Sahasında Giresunspor'la 2-2 Berabere Kalarak Kupadan Elendi

Usta Issız dediği Ankara'dan ozanlar şehrine bağlamalarla uğurlandı

USTA ISSIZ DEDİĞİ ANKARA'DAN OZANLAR ŞEHRİNE BAĞLAMALARLA UĞURLANDI

Sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman ünlü halk ozanı Ali Kızıltuğ, Çankaya'daki Pir Sultan Abdal Cemevinden bağlamalar eşliğinde memleketi Sivas'a uğurlandı.

Tarih : 14 Aralık 2017, 00:10
Puan Ver : Usta Issız Dediği Ankara'dan Ozanlar Şehrine Bağlamalarla Uğurlandı(5/10)1

Ankara'da hayatını kaybeden halk ozanı Ali Kızıltuğ için Pir Sultan Abdal Cemevi'nde tören düzenlendi. Tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden halk ozanı Kızıltuğ için Çankaya'daki Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekilleri, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı.

"ANKARA ISSIZ KALMAYACAK"

Bakan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir değerini kaybettiğini belirterek, "Değerler anıldıkça yaşamaya devam eder." dedi. Ali Kızıltuğ'un şiirinde, "Sen yoksun ya öyle ıssız Ankara" dediğini hatırlatan Yılmaz, "Ankara ıssız kalmayacak. Adını andıkça Kızıltuğ yaşayacaktır. Mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

PİR SULTAN ABDAL'IN DİZELERİYLE UĞURLANDI

Cenaze erkanında halk ozanları, Pir Sultan Abdal'ın "İnsan-ı kamilden ayırma bizi" dizelerini okudu. Ali Kızıltuğ'un cenazesi, cemevi önünde edilen duaların ardından defnedilmek üzere memleketi Sivas'a uğurlandı.

MERAL AKŞENER DE ORADAYDI

Törene Kızıltuğ'un ailesi ve yakınları ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Usta  Issız  Dediği  Ankara  Dan  Ozanlar  Şehrine  Bağlamalarla  Uğurlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER