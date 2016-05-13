USTA: HARİKA KARARLARLA ÖNÜMÜZ İYİCE AÇILDI
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, "Akyazı'da standartlar yükseliyor. Çatı hızla bitirilecek. Hibrit çim zemin, kaliteli koltuk ve muhteşem skorborduyla işler hızlanıyor." ifadelerini kullandı
Usta, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yapımı devam eden Akyazı Stadı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Statta standartların yükseldiğine işaret eden Usta, şunları kaydetti:
"Harika kararlarla önümüz iyice açıldı. Akyazı'da standartlar yükseliyor. Çatı hızla bitirilecek. Hibrit çim zemin, kaliteli koltuk ve muhteşem skorborduyla işler hızlanıyor. Bu kritik kararlara en üst düzeyde katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Akif Çağatay Kılıç'a Trabzonspor olarak teşekkürlerimizi sunarız."
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