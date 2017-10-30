ÜST LİGE YÜKSELEN FUTBOLCULAR, SOYUNMA ODASINA YIĞILMIŞ PARALARLA POZ VERDİ
Çin 2. Liginden üst lige yükselmeyi garantileyen Meixian Techand'lı futbolcular, soyunma odasındaki 14 milyon TL'lik primi görünce kendinden geçti.
Çin 2. Ligi ekiplerinden Meixian Techand, Pazar günü oynadıkları Shenzhen Ledman maçını 1-0 kazanarak üst lige çıkmayı garantiledi.
Buraya dek her şey normalken soyunma odasında çekilen bir fotoğraf, tüm dikkatlerin Çin'e çevrilmesine neden oldu.
14 MİLYON TL'LİK PRİMLE POZ VERDİLER
Shenzhen Ledman Başkanı Li Haiqiang, takıma üst lige çıkmaları halinde vereceği 14 milyon TL'lik primi soyunma odasına indirtti. Futbolcular, parayı gördüklerinde büyük sevinç yaşarken birçok fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.
Kaynak: haberinburada
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