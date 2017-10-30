Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı
Galatasaray'da Dursun Özbek'e Rakip Çıktı: Fatih Terim'i Getireceğim

Üst Lige Yükselen Futbolcular, Soyunma Odasına Yığılmış Paralarla Poz Verdi

ÜST LİGE YÜKSELEN FUTBOLCULAR, SOYUNMA ODASINA YIĞILMIŞ PARALARLA POZ VERDİ

Çin 2. Liginden üst lige yükselmeyi garantileyen Meixian Techand'lı futbolcular, soyunma odasındaki 14 milyon TL'lik primi görünce kendinden geçti.

Tarih : 30 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Üst Lige Yükselen Futbolcular, Soyunma Odasına Yığılmış Paralarla Poz Verdi(9/10)5

Çin 2. Ligi ekiplerinden Meixian Techand, Pazar günü oynadıkları Shenzhen Ledman maçını 1-0 kazanarak üst lige çıkmayı garantiledi.

Buraya dek her şey normalken soyunma odasında çekilen bir fotoğraf, tüm dikkatlerin Çin'e çevrilmesine neden oldu.

14 MİLYON TL'LİK PRİMLE POZ VERDİLER

Shenzhen Ledman Başkanı Li Haiqiang, takıma üst lige çıkmaları halinde vereceği 14 milyon TL'lik primi soyunma odasına indirtti. Futbolcular, parayı gördüklerinde büyük sevinç yaşarken birçok fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Üst  Lige  Yükselen  Futbolcular  Soyunma  Odasına  Yığılmış  Paralarla  Poz  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER