Başbakanlık, bazı kurumlar hariç tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurlar atamalarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gitti.



Resmi gazete'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile 7 Haziran seçimlerinin ardından Anayasa gereği oluşturulan seçim hükümetinde atamaları durduran genelge yürürlükten kaldırıldı, ancak memur atamalarındaki sınırlandırmadan vazgeçilmedi.



Genelge ile birim amiri ve üstü kadrolara yapılacak atamalar, il müdürü ve daire başkanı, eşiti ve üstü idari kadrolara kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar ve sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar Başbakanlığın iznine bağlandı. Bunun yanında boş kadrolara yapılacak tüm görevlendirmelere ise 3 ay sınırı getirildi.