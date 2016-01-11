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üst geçide intihar etmek için çıktı

ÜST GEÇİDE İNTİHAR ETMEK İÇİN ÇIKTI

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde, bunalıma giren 20 yaşındaki S.T., üst geçidin korkuluklarına çıkarak intihara kalkıştı. İkna edilen genç kız, hastaneye götürüldü.

Tarih : 11 Ocak 2016, 15:09
Puan Ver : Üst Geçide İntihar Etmek İçin Çıktı(6/10)4


Bugün, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan üst geçitte korkulukların gerisine geçip atlamak isteyen genç kızı görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri gelirken S.T.'yi ikna etmeye çalıştı. Kişisel sorunları nedeniyle bunalıma girerek intihar etmek isteyen S.T. kısa sürede ikna edilerek üst geçide üzerine çıkarıldı. S.T. ambulansa alınarak kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.








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