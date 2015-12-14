

Yemen'de güneybatısındaki sahil kenti Zubab'da Suudi Arabistan Özel Kuvvetler Komutanı Abdullah es-Sehyan'ın Ensarullah Hareketi (Husiler) tarafından öldürüldüğü bildirildi.







AA muhabirinin Yemen hükümet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, koalisyon güçlerinin operasyonları dahilinde Suudi Arabistan Özel Kuvvetler Komutanı'nın Zubab'da bulunduğu esnada bölgeye Husiler tarafından füze saldırısı düzenlendi. Olayda es-Sehyan'ın ve beraberindeki koalisyon güçlerine ait 3 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.



Suudi Arabistan tarafından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.







Yemen-Suudi Arabistan sınırında yaklaşık 8 aydır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.







Husilerin Yemen'deki ilerleyişini durdurmak amacıyla koalisyon güçleri, 26 Mart'ta "Kararlılık Fırtınası" adı verilen hava harekatı başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yönetiminin müdahale çağrısı üzerine başlatılan operasyonun 21 Nisan'da sona erdiği açıklanmış, ardından Yemen halkı için "Umuda Dönüş" operasyonunun başlatıldığı duyurulmuştu.



