Almanya'da Federal Savcılık, FETÖ hakkında bilgi topladığını iddia ettiği üst düzey bir Diyanet İşleri görevlisi hakkında 'casusluk' soruşturması başlattı.



Almanya'da Federal Savcılık, casusluk iddialarına karşı Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, Almanya'da çalışan üst düzey bir din görevlisi hakkında soruşturma başlattı.







FETÖ'YE İLİŞKİN BİLGİ TOPLAMA TALİMATI VERİLMİŞ







Süddeutsche Zeitung gazetesi, NDR ve WDR yayın kuruluşları, casusluk iddiaları kapsamında Federal Savcılık tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr. Halife Keskin hakkında, 13 Mart'ta soruşturma başlattığını iddia etti.







Diyanet İşleri Başkanlığı ve Halife Keskin'in Türkiye'nin tüm ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerine gönderdiği yazıyla, FETÖ yapılanmasına ilişkin bilgilerin toplanması talimatını verdiği öne sürülüyor.







kaynak:haberler