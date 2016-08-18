

“ÜST AKLIN BİR ELİNDE FETÖ, BİR ELİNDE PKK VAR"







PKK ve FETÖ'nün aynı güç tarafından Türkiye'ye sorun olarak gönderildiğini söyleyen Yıldırım, “Görüyorsunuz; FETÖ bırakıyor, bölücü terör örgütü vardiyayı devralıyor. Terör örgütleri boş durmuyor. Bu üst aklın bir elinde FETÖ, bir elinde bölücü terör örgütü var. Biri oynatıyor, diğerini yedeğe alıyor, öbürünü alıyor bunu koyuyor. Bunlar işte sözde ‘Kürtlerin sorunlarını çözeceğiz' diye yola çıkıyorlar ama Kürtleri öldürüyorlar. En büyük zulmü de Kürtlere yapıyorlar. Dolayısıyla PKK'nın, ‘Kürt sorunu' diye bir sorunu yok. Kürtlerin, Kürt vatandaşlarımızın PKK sorunu var ama bunu da çözeceğiz. Bu terör gruplarını, Kürt vatandaşlarımızla aramızdan çıkaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, biraz acı çekeceğiz ama işin sonunda bunların da defterini düreceğiz. Bundan milletimiz emin olabilir. Nasıl FETÖ'yü çökerttiysek bunları da çökerteceğiz. Konuşmalardan, istihbarat raporlarından ortaya çıkıyor. Darbeden önce de bir araya gelmişler, sonra da bir araya gelmişler. Birtakım aralarında işler de kararlaştırmışlar” açıklamalarında bulundu.