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üsse giren bomba yüklü servisin sırrı şok etti! 'kıskançlık...'

ÜSSE GİREN BOMBA YÜKLÜ SERVİSİN SIRRI ŞOK ETTİ! 'KISKANÇLIK...'

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne giren resmi servis aracının altına yerleştirilen "düzeneği olmayan 2 boru tipi el yapımı patlayıcı"nın sırrı çözüldü.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 11:14
Puan Ver : Üsse Giren Bomba Yüklü Servisin Sırrı Şok Etti! 'kıskançlık...'(6/10)8




Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne giren resmi servis aracının altına yerleştirilen "düzeneği olmayan 2 boru tipi el yapımı patlayıcı"nın sırrı çözüldü. Olay 'kapıcı kıskançlığı' çıktı. Minibüsü kullanan servis şoförünün aynı zamanda oturduğu apartmanın yöneticisi olduğu yan binanın kapıcısıyla arasının iyi olmasını kıskanan kendi apartmanın kapıcısı tarafından araca patlayıcının yerleştirildiği anlaşıldı.



Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 8. Ana Jet Üssü'ne pazartesi günü Meteoroloji Bölge Müdürlüğü personelini taşıyan servis minibüsünün altında, 2 boru bulundu. Fünyeyle patlatılan boruların içine bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat ve çivi konulduğu belirlendi.



Patlayıcının, ateşleme mekanizması olmaması nedeniyle patlamasının mümkün olmadığı ifade edildi. Olayla ilgili aynı zamanda aracın sahibi olan şoförün kullandığı güzergâhtaki MOBESE kameralarının incelemesi sonucu, 2 kişi daha gözaltına alındı.



YÖNETİCİYİ ZOR DURUMDA BIRAKMAK İÇİN YAPMIŞ



Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre; alınan ifadelerin ardındansa olayın terör değil 'kapıcı kıskançlığı'ndan kaynaklandığı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, üsse personel taşıyan servis minibüsünün şoförü, aynı zamanda oturduğu apartmanda yöneticiydi.



Şoförün, yöneticisi olduğu apartmanın yanındaki binanın kapıcısıyla arası çok iyiydi. Bu durumu kıskanan kendi apartmanının kapıcısının, şoförü zor durumda bırakmak için aracın altına el yapımı patlayıcıyı yerleştirdiği belirlendi. Şoförün, yöneticisi olduğu binanın kapıcısı ile daha önce de tartıştığı öne sürüldü.



Minibüsü siteye bırakan yöneticinin 8. Ana Jet Üssü'ne personel taşıdığını bilen kapıcının, boru içindeki patlayıcıları gece karanlıktan faydalanıp aracın altına yerleştirdiği iddia edildi. Gözaltındaki şoför ve patlayıcıyı yerleştiren kapıcı ile diğer binanın kapıcısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 



 



kaynak:sabah








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