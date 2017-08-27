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Uslanmayan Tombalacılara 171. Baskın Kameralara Böyle Yansıdı

USLANMAYAN TOMBALACILARA 171. BASKIN KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Önce Adana'da sonra Mersin'de örgütlenen tombalacılara yeniden baskın düzenlendi. Baskında 4 kişi yakalandı 87 kişiye para cezası kesildi.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 15:40
Puan Ver : Uslanmayan Tombalacılara 171. Baskın Kameralara Böyle Yansıdı(10/10)6

Mersin'de, Yenice Taşımacılık ve İşçi Sendikası adı altında kurulan yere 9'uncu kez baskın yapıldı. 147 kişi hakkında sigara yasağı ve kumar oynamaktan, 4 kişi hakkında da kumar oynatmaktan işlem yapıldı.

ADANA'DA USLANMADILAR MERSİN'DE TEKRAR AÇTILAR

Şimdiye kadar Adana'da 162 defa baskın yedikten sonra Mersin'in Tarsus İlçesi'nde örgütlenen tombalacılar, burada da 9 defa baskın yemelerine rağmen uslanmadı. Faaliyetlerine, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde Yenice Taşımacılık ve İşçi Sendikası adı altında devam eden derneğe bir operasyon daha düzenlendi.

POLİS DUVARI BALYOZLA KIRDI

Kapı açılmayınca duvarı balyozla yıkmaya başlayan jandarma ekipleri, ardından kapının içeriden açılması ile derneğe girdi. İçerde yapılan aramada 1 adet ses anfisi, 1 adet numaratör, 200 adet tombala kartı, 3 bin 800 adet oyun pulu ele geçirilirken, aynı adreste oyun salonu hazırlayan Ahmet Adıyaman başkanlığında toplam 4 kişi hakkında kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamaktan haklarında işlem yapıldı.

SALONDA 87 KİŞİ KUMAR OYNARKEN YAKALANDI

Salonda bulunan 87 kişiye 19 bin 749 TL idari para cezası kesildi. 60 kişi hakkında da kapalı alanda sigara içtiklerine dair işlem yapıldı. Şimdiye kadar toplam 9 baskında yaklaşık bin 100 kişiye kişi başı 219'ar lira para cezası kesildi.

1 DAKİKADA 5 BİN TL TOPLAMIŞLAR

Tombala oyunu olacağı gün cep telefonlarına toplu mesaj gönderildiği, tombala oynayacak kişilerin oyun oynanacak yere servislerle götürüldüğü ve 1 dakika süren her seansta 5 bin TL para toplandığı anlaşıldı. Tombala oynarken yakalanan kişilere Kabahatler Kanunu'na göre 208 TL para cezası kesilirken, bunun da mekan sahibi tarafından ödendiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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