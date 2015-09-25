

Yer Üsküdar Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi saat 02.00 sıraları... Caddede seyir halindeki otomobilde bulunan bir yolcu, normalde 2 kişinin binebildiği motosiklette 5 genci görünce şaşkına dönüyor. Daha sonra da cep telefonu kamerasıyla 5 kişinin canlarını hiçe sayarak yaptığı bu tehlikeli yolculuğu kaydediyor.







Motosiklettekiler kendilerini otomobil içerisinden görüntüleyen vatandaşa gülümseyerek bir süre hızla ilerliyor. Görüntülerde gençlerin başlarında kask olmadığı da görülüyor.