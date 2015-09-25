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üsküdar'daki tehlikeli yolculuk pes dedirtti

ÜSKÜDAR'DAKİ TEHLİKELİ YOLCULUK PES DEDİRTTİ

Üsküdar'da 5 kişinin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü.

Tarih : 25 Eylül 2015, 10:35
Puan Ver : Üsküdar'daki Tehlikeli Yolculuk Pes Dedirtti(8/10)9


Yer Üsküdar Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi saat 02.00 sıraları... Caddede seyir halindeki otomobilde bulunan bir yolcu, normalde 2 kişinin binebildiği motosiklette 5 genci görünce şaşkına dönüyor. Daha sonra da cep telefonu kamerasıyla 5 kişinin canlarını hiçe sayarak yaptığı bu tehlikeli yolculuğu kaydediyor.



Motosiklettekiler kendilerini otomobil içerisinden görüntüleyen vatandaşa gülümseyerek bir süre hızla ilerliyor. Görüntülerde gençlerin başlarında kask olmadığı da görülüyor.








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