

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saat 06.15 sıralarında, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak Üsküdar'da önceden belirlenen yaklaşık 25 adrese 200 polisin katılımıyla eşzamanlı operasyon düzenledi.Polis helikopterinin de destek verdiği operasyon kapsamında, Murat Reis Mahallesi, Silahtar Bahçe Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesine Özel Harekat polisleri tarafından baskın gerçekleştirildi.







Narkotik polisleri, içeride bir süre arama yaptı. Çeşitli adreslere yapılan baskınlarda bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.