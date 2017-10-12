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Üsküdar'da denize düşen genç kız, hortumla kurtarıldı

ÜSKÜDAR'DA DENİZE DÜŞEN GENÇ KIZ, HORTUMLA KURTARILDI

Üsküdar nikah sarayı karşısında dengesini kaybedip denize düşen genç kız, çevredekilerin attığı hortuma tutunarak kurtuldu. Genç kız, karaya çıktıktan sonra uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.

Tarih : 12 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : Üsküdar'da Denize Düşen Genç Kız, Hortumla Kurtarıldı(6/10)8


Üsküdar sahilde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen genç kız, ayağının takılması sonucu denize düştü. Çevredekiler tarafından uzatılan hortumla kurtarılarak hastaneye götürülen genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın denize düştüğü bölgedeki aydınlatma lambalarının yanmadığı görüldü



DENGESİNİ KAYBEDİP DENİZE DÜŞTÜ



Olay, Üsküdar sahili nikah sarayı karşısında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla sahilde yürüyen Üsküdar Üniversitesi öğrencisi Elif Bağcı, ayağının takılması sonucunda dengesini kaybederek denize düştü.HORTUMLA KURTARILDI



Suda çırpınan Elif'in yardımına çevredekiler yetişti. Sahildeki vatandaşlar bir iş yerinden getirilen hortum yardımıyla genç kızı denizden çıkartı. Oldukça üşüyen genç kız, ağlamaya başladı.DURUMU İYİ



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Elif Bağcı'yı ambulans ile Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.AYDINLATMA LAMBALARININ YANMADIĞI GÖRÜLDÜ



Elif Bağcı'nın denize düştüğü bölgede aydınlatma lambalarının yanmadığı görüldü. Olayı gören kişiler ise genç kızın ayağının takıldığını belirtirken, bölgedeki aydınlatma lambalarının yanmadığını ve daha önce ilgililere bilgi verdiklerini söylediler.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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