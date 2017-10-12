ÜSKÜDAR'DA DENİZE DÜŞEN GENÇ KIZ, HORTUMLA KURTARILDI
Üsküdar nikah sarayı karşısında dengesini kaybedip denize düşen genç kız, çevredekilerin attığı hortuma tutunarak kurtuldu. Genç kız, karaya çıktıktan sonra uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.
Üsküdar sahilde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen genç kız, ayağının takılması sonucu denize düştü. Çevredekiler tarafından uzatılan hortumla kurtarılarak hastaneye götürülen genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın denize düştüğü bölgedeki aydınlatma lambalarının yanmadığı görüldü
DENGESİNİ KAYBEDİP DENİZE DÜŞTÜ
Olay, Üsküdar sahili nikah sarayı karşısında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla sahilde yürüyen Üsküdar Üniversitesi öğrencisi Elif Bağcı, ayağının takılması sonucunda dengesini kaybederek denize düştü.HORTUMLA KURTARILDI
Suda çırpınan Elif'in yardımına çevredekiler yetişti. Sahildeki vatandaşlar bir iş yerinden getirilen hortum yardımıyla genç kızı denizden çıkartı. Oldukça üşüyen genç kız, ağlamaya başladı.DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Elif Bağcı'yı ambulans ile Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.AYDINLATMA LAMBALARININ YANMADIĞI GÖRÜLDÜ
Elif Bağcı'nın denize düştüğü bölgede aydınlatma lambalarının yanmadığı görüldü. Olayı gören kişiler ise genç kızın ayağının takıldığını belirtirken, bölgedeki aydınlatma lambalarının yanmadığını ve daha önce ilgililere bilgi verdiklerini söylediler.
Kaynak: haberinburada
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